На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну
У Чугуївському районі Харківської області 21 серпня трактор підірвався на російській міні, внаслідок чого дістав поранення 51-річний чоловік
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні. Подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини. Там під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши, ймовірно, на протитанкову міну", - йдеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.
Людям радять не відвідувати ліси, пересуватись лише дорогами загального користування й не брати до рук невідомі предмети.
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