На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні. Подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини. Там під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши, ймовірно, на протитанкову міну", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Людям радять не відвідувати ліси, пересуватись лише дорогами загального користування й не брати до рук невідомі предмети.