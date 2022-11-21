На Харківщині виявили "мінний коридор", який лишили окупанти

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у facebook.



Знайти "коридор" допомогли місцеві жителі. Військові відзначили, що якби "мінний коридор" спрацював, то під ураження б потрапило мирне населення.



"Ми робили розвідку місцевості – шукали, де раніше були склади або розміщення особового складу противника, поспілкувалися з місцевим населенням, з’ясували де дислокувалися окупанти. Після пересування по населеному пункту знайшли міну МОН-90, встановлену противником, вона була на дистанційному підривнику. Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах", – зазначив нацгвардієць Вадим.



Зазначено, що було встановлено місцезнаходження мін МОН-90, МОН-50, ОЗМ-72 та фугасів. Військові пояснюють, що МОН-90 – це радянська протипіхотна міна направленої дії, призначена для ураження особового складу готовими уламками на відстань до ста метрів. Також було знайдено фугасний снаряд, начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами.



"Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі", - розповів нацгвардієць Адістрон.



У повідомленні зазначено, що розміновані міни нацгвардійці забирають з собою, щоб потім використовувати для мінування прикордонної території.

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