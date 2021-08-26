На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Зазначено, що водій автобуса "Мерседес Спрінтер" зателефонував до поліціїї та повідомив, що один із пасажирів словесно почав погрожувати підривом гранати. В цей момент у автобусі знаходились 26 пасажирів.

Правоохоронці прибули на місце події та оглянули речі чоловіка.

"При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили" - повідомили на сайті поліції.

Зазначається, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння, пояснив правоохоронцям, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст.173 "Дрібне хуліганство" та ст.178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" КУпАП.



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