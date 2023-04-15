На Херсонщині хлопець грався з гранатометом та дістав поранення
18-річний хлопець у Петропавлівці, що на Херсонщині, знайшов невідомий ручний гранатомет та випадково вистрілив із нього, він дістав поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА.
У Петропавлівці в Херсонській області 18-річний хлопець приніс додому невідомий ручний гранатомет, він вирішив його роздивитися та випадково вистрелив.
"Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - зазначили в адміністрації.
- 15 квітня російська армія вдарила по Таврійському мікрорайоні Херсона, 48-річна жінка та її 28-річна донька загинули через мінно-вибухові травми.
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