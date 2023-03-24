На Київщині існує загроза атаки безпілотників, - ОВА
У ніч з 23 на 24 березня жителів Київської області попередили про загрозу атаки дронів
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!", - пише ОВА.
Повітряну тривогу у Києві та області оголосили о 23:58.
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