На Київщині затримали шахрая, який продавав підроблені документи медпрацівникам
Засновнику столичної громадської організації повідомлено про підозру через організацію схеми продажу підроблених документів медпрацівникам. За виготовлення підробок він встановив плату у розмірі $400
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що підозрюваний організував схему обману працівників медичної галузі, які мали бажання виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування. Для цього фахівці збирали документи, що підтверджували їх фаховий рівень і освіту, чим і користувався зловмисник.
Створивши громадську організацію, підозрюваний розміщував на сайті оголошення про видачу таких документів на платній основі. За виготовлення підробок він встановив плату у розмірі $400.
"З метою введення в оману громадян та створення у них уяви, що видача таких документів його громадською організацією є законною, він використовував підроблені печатки та бланки з державною символікою та назвами державних органів, у тому числі Міністерства охорони здоров’я України", - ідеться у повідомленні.
Крім того, під час проведення обшуків слідчі виявили велику кількість печаток та штампів іноземних медичних навчальних закладів, медичних закладів так званих Л/ДНР, АР Крим, РФ, а також бланки та печатки, які містили символіку держави-агресора.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.
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