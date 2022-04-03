На кордоні США та Мексики зростає кількість українських біженців

Про це повідомляє CNN.



Директор з питань мігрантів міста Тіхуана Енріке Лусеро сказав, що зараз у місті проживає близько 1500 українців, і він очікує, що до кінця дня їх кількість зросте до 2000. За його словами потік біженців збільшився за останні чотири дні.



Лусеро сказав, що очікує, що всі мігранти потраплять до Сполучених Штатів, але також додав, що американська влада повільно обробляє їх запити на дозвіл. У Тіхуані для розміщення всіх біженців переобладнали спортивний комплекс.



Волонтерка, що працює на кордоні, Інна Левієн повідомила CNN, що кількість українців за останні три дні зросла в чотири рази. Після того, як мігранти прибувають на кордон волонтери заносять їх до списку та призначають номер, таким чином їм не доводиться чекати в черзі весь час. Вона додала, що очікування може тривати понад 24 години.



CNN звернувся до Держдепартаменту та митної та прикордонної служби США, але не отримав відповіді.

Нагадаємо, 2 квітня ми повідомляли, що на кордоні США та Мексики у таборі мешкали близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях міста Тіхуана.

США приймуть до 100 000 українських біженців, які рятуються від російської агресії, заявили у адміністрації Байдена минулого місяця.