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На лікування та реабілітацію до клінік Європи евакуювали ще 34 постраждалих українців

17 листопада, 2023 п'ятниця
11:26
Війна з Росією

МОЗ у співпраці з Єврокомісією та іншими міжнародними партнерами евакуювали ще 34 постраждалих українців до клінік Європи на лікування та реабілітацію

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, цього тижня було евакуйовано 21 пацієнта до Німеччини, Литви та Норвегії. Ще 13 людей вирушили на лікування та реабілітацію до Чехії, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Данії та Естонії.

Серед евакуйованих – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти з Києва, Тернополя, Кропивницького, Дніпра та Івано-Франківська.

"Евакуаційні рейси тривають від початку війни та відбуваються щотижня. Адже через складнощі внаслідок постійних бойових дій, обстрілів і пошкоджень інфраструктури суттєво ускладнилось надання медичної допомоги на сході та прифронтових територіях", - пояснили в МОЗ.

Евакуації підлягають як дорослі, так і діти з травмами, опіками та важкими захворюваннями, що потребують невідкладної допомоги.

Алгоритм евакуації

Прифронтові території – Львів – Польща.

"Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі", - пояснили в МОЗ.

З Польщі українці прямують до пункту призначення авіатранспортом.

Куди звертатися, якщо ви потребуєте медичної евакуації

Є три способи подати заявку на медевакуацію:

  • звернутися до обласного департаменту охорони здоров’я;
  • подати особисту заявку через сайт МОЗ у розділі "Громадянам";
  • військовослужбовці ж можуть зробити це через командування Медичних сил України.

Детальніше про те, як постраждалим від війни українцям потрапити на лікування до закордонних клінік, – за посиланням.

  • У квітні було спрощено виїзд поранених бійців на лікування за кордон.
Здоров'я
Україна
ЄС
Медицина
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