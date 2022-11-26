Про це розповів співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк під час онлайн-дискусії "Що там з бюджетом?", організованої UHC та Центром економічної стратегії..

Найбільшими споживачами медичних послуг є жінки репродуктивного віку, малі діти, люди з хронічними хворобами й люди старшого віку.

"Перші дві категорії – це левова частка тих, хто перебуває сьогодні за кордоном", – каже Павло Ковтонюк. – За підрахунками ООН, це майже 80% (усіх українських біженців. – ред.). Дозволи на перебування в інших країнах оформили понад 4 мільйони українців".

За словами експерта, це трохи збалансовує дефіцит бюджету на наступний рік ("грошей менше, але й людей менше"). Водночас люди з хронічними захворюваннями й люди старшого віку у більшості залишились в Україні.

"Звісно, тенденція до виїзду важкохворих українців за кордон є, – констатує співзасновник UHC. – Наприклад, ще на початку повномасштабної війни онкохворих дітей евакуювали до інших країн і вони переважно там зараз залишаються, бо ті держави, які їх прийняли, забезпечують їм лікування на дуже високому рівні. За таким же принципом виїхало багато українцями з орфанними (рідкісними. – ред.) захворюваннями. А от хронічно хворі (люди з гіпертонією, діабетом тощо), як правило, це люди старшого віку і це той сегмент пацієнтів, як вирішив залишитися".

Спеціальних обрахунків, скільки медиків виїхало за кордон через війну, в організації не проводили.

"Проте з нашого досвіду можемо стверджувати, що медичний персонал ми втратили пропорційно до населення або й менше. Медики виїжджали з безпекових міркувань. Це не була економічна хвиля. Це не був результат кар'єрного рішення", – додав він.

Естонія з населенням 1,3 млн прихистила понад 63 тис. українських біженців

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