Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Окупанти ведуть штурм, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, руйнуючи об'єкти промисловості й інфраструктури.

"О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську - зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - наголосив Сергій Гайдай.

У Гірському росіяни зруйнували щонайменше шість будинків і школу мистецтв, у Врубівці ще шість будинків, у Новоіванівці - п’ять, у Сєвєродонецьку - чотири, у Лисичанську - три, у Миколаївці - два.

"Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового", - зауважив Сергій Гайдай.

Упродовж 31 травня ЗСУ відбили дев'ять ворожих атак, знищили два танки, 13 систем артилерії, вісім бойових броньованих машин і шість російських автомобілів.

31 травня на Луганщині окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі.

1 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху й закріплюються в центрі Сєвєродонецька.

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