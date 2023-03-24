Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в деяких районах міста може бути гучно.

Крім того, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про навчальні стрільби в регіоні.

"24 березня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби", - написав очільник області.

Українців просять зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги йди до укриття.