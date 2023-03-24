На околицях Києва та в Полтавській області лунатимуть звуки вибухів і пострілів: жителів просять зберігати спокій
24 березня на північних околицях міста Києва ліквідовуватимуть вибухівку, також у Лубенській громаді на Полтавщині проводитимуть навчальні стрільби
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.
Повідомляється, що в деяких районах міста може бути гучно.
Крім того, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про навчальні стрільби в регіоні.
"24 березня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби", - написав очільник області.
Українців просять зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги йди до укриття.
- Раніше 22 березня була запланована низка технічних робіт у Київській та Одеській областях, жителів попереджають про можливі звуки вибухів.
- У ніч з 23 на 24 березня жителів Київської області попереджали про загрозу атаки дронів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе