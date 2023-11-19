На островах Майотти в Індійському океані через найгіршу посуху з 1997 року закінчується питна вода
Протягом останніх чотирьох місяців на острові Майотта з населенням близько 310 000 осіб в Індійському океані біля східного узбережжя Африки майже не було проточної води через посуху
Про це повідомляє CNN.
Майотта стикається з безпрецедентною водною кризою на тлі однієї з найгірших посух у своїй історії, оскільки наслідки кліматичної кризи, спричиненої людиною, стикаються з хронічною нестачею інвестицій у систему водопостачання.
Хоча Майотта знаходиться за 5 000 миль від материкової Франції, згідно з французьким законодавством, вона є такою ж французькою територією.
Зазначається, що острів бореться з найгіршою посухою з 1997 року. Два його водосховища досягли "критичного рівня виснаження" - за останніми оцінками, одне з них заповнене на 7%, а друге - на 6%, і вони знаходяться на межі пересихання.
Це призвело до різкого скорочення водопостачання. Згідно з графіком, опублікованим префектурою, місцевим підрозділом французького уряду, мешканці мають доступ до води лише приблизно на 18 годин кожні два дні. Багато хто каже, що та невелика кількість води, яку вони мають, часто забруднена і непридатна для пиття.
А пляшки з водою стали рідкісним і дорогим товаром на полицях супермаркетів.
Французький уряд відреагував на кризу. У вересні він відправив на острів 600 000 літрів бутильованої води для найбільш вразливих мешканців, а також направив солдатів і державних службовців, щоб допомогти з розподілом води. Уряд також призупинив виставлення рахунків за воду для всіх мешканців.
- Зокрема, раніше повідомлялось, що на північному сході Афганістану фермери збирають пшеницю з сухої землі. Третій рік поспіль води не вистачає врожаю, родини на межі голоду.
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