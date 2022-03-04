На подвір’я дачі Зеленського у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети, - Никифоров
На подвір’я дачі Президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі під Києвом впав, імовірно, уламок ракети
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Еспресо.TV.
"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - написав Никифоров.
Фото: Сергій Никифоров/ facebook
- Нагадаємо, з дня вторгнення Росії в Україну, на президента Володимира Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху.
- Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.
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