На полицях магазинів окупованої Луганщини з'явилися іранські товари, - ЦНС
Українське підпілля повідомило, що в магазинах тимчасово окупованої Луганської області з'явилися товари іранського виробника
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
Представники українського підпілля повідомили, що в районах тимчасово окупованої Луганської області продають іранські товари, зокрема в магазинах Білокуракиного з'явилися кисломолочні продукти іранської Sabah industrial group.
"Нагадаємо, до деокупації Херсона, на поличках місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Так Іран допомагає покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", - зазначили в ЦНС.
- Нагадаємо, російські загарбники готують маніпуляції під час так званих перших виборів на тимчасово окупованій території Луганської області, хочуть дозволить "голосувати" за кордоном.
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