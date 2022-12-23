На Радбезі ООН Америка планує порушити питання закупівлі Росією зброї у Північної Кореї
Сполучені Штати хочуть обговорити питання постачання зброї з КНДР до Росії на Радбезі, оскільки експорт з Північної Кореї заборонений резолюцією Ради Безпеки ООН
Про це мовиться в заяві постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
"Підлим є те, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, зараз використовує зброю, придбану в КНДР та Ірану – в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН – для ведення агресивної війни проти України", - зазначила Лінда Томас-Грінфілд.
Зокрема вона підтвердила, що в листопаді КНДР поставила Росії реактивні снаряди для ПВК Вагнера: "Ми оцінюємо, що кількість матеріальних засобів, поставлених Вагнеру, не змінить динаміку бойових дій в Україні, але ми стурбовані тим, що КНДР планує поставити більше військового обладнання".
Закупівля зброї в Північної Кореї також дестабілізує ситуацію на Корейському півострові: Пхеньян отримує фінансування для заборонених програм створення зброї масового знищення та балістичних ракет.
Лінда Томас-Грінфілд резюмувала, що США мають намір порушити питання щодо недотримання Росією резолюції 1718 на наступних засіданнях Радбезу ООН. Також Штати передадуть цю інформацію до Комітету з питань санкцій.
- Як відомо, 22 грудня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея минулому місяці поставила Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера. Такі постачання зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН.
- Наступного дня повідомлялося, що міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення ЗМІ про те, що Пхеньян передавав Росії озброєння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.25Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе