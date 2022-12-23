Про це мовиться в заяві постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Підлим є те, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, зараз використовує зброю, придбану в КНДР та Ірану – в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН – для ведення агресивної війни проти України", - зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Зокрема вона підтвердила, що в листопаді КНДР поставила Росії реактивні снаряди для ПВК Вагнера: "Ми оцінюємо, що кількість матеріальних засобів, поставлених Вагнеру, не змінить динаміку бойових дій в Україні, але ми стурбовані тим, що КНДР планує поставити більше військового обладнання".

Закупівля зброї в Північної Кореї також дестабілізує ситуацію на Корейському півострові: Пхеньян отримує фінансування для заборонених програм створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Лінда Томас-Грінфілд резюмувала, що США мають намір порушити питання щодо недотримання Росією резолюції 1718 на наступних засіданнях Радбезу ООН. Також Штати передадуть цю інформацію до Комітету з питань санкцій.

Як відомо, 22 грудня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея минулому місяці поставила Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера. Такі постачання зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Наступного дня повідомлялося, що міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення ЗМІ про те, що Пхеньян передавав Росії озброєння.

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