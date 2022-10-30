На російсько-українській війні загинув президент Донецької обласної федерації рукопашного бою Ігор Чечинов
29 жовтня на війні загинув Ігор Дмитрович Чечинов – президент громадської організації "Донецька обласна федерація рукопашного бою "Донбас", старший тренер Донецької області з рукопашного бою, тренер-викладач Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи громадської організації "Донецька територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", суддя національної категорії з боротьби самбо і рукопашного бою
Про це повідомило видання "Східний варіант".
"Ігор Чечинов встав на захист рідної землі заради світлого й мирного майбутнього Донеччини та України. І назавжди залишиться в пам’яті вихованців і всіх, хто його знав, як справжній патріот, відданий Вітчизні та спорту", - йдеться у повідомленні.
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