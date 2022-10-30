На російсько-українській війні загинув президент Донецької обласної федерації рукопашного бою Ігор Чечинов

Про це повідомило видання "Східний варіант".

"Ігор Чечинов встав на захист рідної землі заради світлого й мирного майбутнього Донеччини та України. І назавжди залишиться в пам’яті вихованців і всіх, хто його знав, як справжній патріот, відданий Вітчизні та спорту", - йдеться у повідомленні.

29 жовтня на столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим.