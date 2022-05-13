На Сході 13 травня ЗСУ знищили до 130 окупантів, 5 БМП, 2 танки, 2 дрони і вдарили по по пункту управління "ДНР"

Про це повідомили у звіті оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР", - йдеться у звіті ОТУ "Схід".

За добу ЗСУ знищили на Сході України до 130 росіян, 2 танки, 1 БТР, 5 БМП, 1 бойову машину десанту, 2 міномети, 2 автівки та 2 безпілотники.

Збройні сили України деокупували вже 1015 населених пунктів, які були під контролем російських загарбників.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb