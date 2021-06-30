На Тайсона подали до суду через $25 млн, які він отримав за зірваний бій з Холіфілдом

Про це повідомляє IBTimes.

Генеральний директор Triller Раян Кавано заявив, що Тайсону заплатили $25 млн доларів за виставковий бій з Холіфілдом, проте колишній абсолютний чемпіон світу зірвав поєдинок, а грошей не повернув.

"Ніхто, крім Triller, не був готовий заплатити $25 млн за бій, особливо в період пандемії. А ми це зробили. Виплатили все до копійки", - сказав Кавано.

Він додав, що позивається до легенди боксу, аби перешкодити Тайсону влаштовувати показові бої, в організації яких не братиме участі Triller.

55-річний Тайсон та 58-річний Холіфілд провели два поєдинки у 1996 та 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон відкусив супернику шматок вуха.