На Тайсона подали до суду через $25 млн, які він отримав за зірваний бій з Холіфілдом
Стрімінговий сервіс Triller звинуватив легендарного американського боксера Майка Тайсона в тому, що він отримав $25 млн за бій зі співвітчизником Евандером Холіфілдом, але не вийшов на ринг
Про це повідомляє IBTimes.
Генеральний директор Triller Раян Кавано заявив, що Тайсону заплатили $25 млн доларів за виставковий бій з Холіфілдом, проте колишній абсолютний чемпіон світу зірвав поєдинок, а грошей не повернув.
"Ніхто, крім Triller, не був готовий заплатити $25 млн за бій, особливо в період пандемії. А ми це зробили. Виплатили все до копійки", - сказав Кавано.
Він додав, що позивається до легенди боксу, аби перешкодити Тайсону влаштовувати показові бої, в організації яких не братиме участі Triller.
55-річний Тайсон та 58-річний Холіфілд провели два поєдинки у 1996 та 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон відкусив супернику шматок вуха.
- Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.
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