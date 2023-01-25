На тимчасово окупованих територіях росіяни утискають українців, які не отримували "паспорти", - мер Мелітополя
Міський голова Мелітополя Федоров розповів, що рашисти почали обмежувати українців, які не отримують російські паспорти й залишилися на тимчасово окупованих територіях
Про це інформує мер Іван Федоров.
Рашисти посилюють примус до паспортизації на тимчасово окупованому півдні України.
"Загарбники почали розуміти, що добровільно ставати громадянами "дєржави" на болотах українці не спішать. Вирішили примусити мешканців ТОТ до набуття громадянства через отримання паспорта РФ", - пише міський голова Мелітополя.
Повідомляється, що за відсутності російського паспорта українцям на тимчасово окупованих територіях рашисти обмежують соціальні виплати, погрожують звільненням з роботи, забороняють займатись підприємництвом і погрожують відібрати майно.
"Роздача нікчемних папірців з двоголовою куркою окупантам потрібна як повітря", - наголошує Федоров, адже власників "паспортів" можна змушувати голосувати, мобілізувати в армію РФ, судити за своїми законами та змушувати платити податки.
Також російські загарбники наголошують, що "захищають" українців, як це було на Донбасі та в Криму, бо це ж нові росіяни.
"Рашисти вчергове прорахувалися. Навіть якщо під примусом мешканці окупованих територій будуть змушені отримати той нікчемний аусвайс, то все одно лишаться українцями, які чекають ЗСУ і перемогу", - додав міський голова Мелітополя.
- Нагадаємо, міський голова повідомляв, що загарбники так і не відкрили виїзд українцям з окупованих територій, коридор перестав бути доступним із 15 грудня, а депортовані з окупації в бік Запоріжжя українці зникають поблизу Василівки.
- Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що за 11 місяців окупації міста в полоні опинилися більш як 700 людей, деякі з них ув'язнені ще з лютого-березня.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі загарбники масово розміщують особовий склад армії РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе