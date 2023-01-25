Про це інформує мер Іван Федоров.

Рашисти посилюють примус до паспортизації на тимчасово окупованому півдні України.

"Загарбники почали розуміти, що добровільно ставати громадянами "дєржави" на болотах українці не спішать. Вирішили примусити мешканців ТОТ до набуття громадянства через отримання паспорта РФ", - пише міський голова Мелітополя.

Повідомляється, що за відсутності російського паспорта українцям на тимчасово окупованих територіях рашисти обмежують соціальні виплати, погрожують звільненням з роботи, забороняють займатись підприємництвом і погрожують відібрати майно.

"Роздача нікчемних папірців з двоголовою куркою окупантам потрібна як повітря", - наголошує Федоров, адже власників "паспортів" можна змушувати голосувати, мобілізувати в армію РФ, судити за своїми законами та змушувати платити податки.

Також російські загарбники наголошують, що "захищають" українців, як це було на Донбасі та в Криму, бо це ж нові росіяни.

"Рашисти вчергове прорахувалися. Навіть якщо під примусом мешканці окупованих територій будуть змушені отримати той нікчемний аусвайс, то все одно лишаться українцями, які чекають ЗСУ і перемогу", - додав міський голова Мелітополя.