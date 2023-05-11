На тимчасово окупованій Донеччині до травня бюджетники мали написати відмову від українського громадянства, - президент Центру досліджень Соцперспектив Донбасу Гармаш
Президент Центру досліджень Соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш зазначив, що на території окупованої Донеччини до 5 травня бюджетники мали подати документи на отримання паспортів РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Україна не визнає російських паспортів та не зможе притягувати до відповідальності людей за їх отримання на окупованих територіях. Потрібно буде диференційовано підходити до оцінки наявності такого паспорта у людини. Чи людина самостійно пішла за паспортом, чи змушена була його отримати?" - зауважив Гармаш.
За словами президента Центру досліджень Соціальних перспектив Донбасу, на окупованих територіях люди не мають вибору щодо отримання російського паспорта.
"Після відомого указу Путіна від 27 квітня у людей на окупованих територіях немає вибору. Того ж дня на Донеччині було розпорядження в усі так звані бюджетні організації, що до 5 травня люди мають не тільки подати документи на отримання російського паспорта, але й написати відмову від українського громадянства. Окупанти також попередили людей, якщо вони звільняться, то це буде розцінено, як акт нелояльності до РФ", - додав Гармаш.
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