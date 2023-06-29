На тлі заколоту Пригожина ЄС має подвоїти підтримку України, - Урсула фон дер Ляєн
Обговорення ситуації в Україні знову буде першим питанням порядку денного саміту ЄС, під час якого лідери країн-членів, як очікується, подвоять зусилля з підтримки України, особливо на тлі спроби військового заколоту, що відбувся впродовж минулих вихідних
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком саміту ЄС заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформу.
"Три головні теми. Перша – це Україна, друга – міграція, і третя – конкурентоспроможність. Ми обговоримо Україну на тлі заколоту, який ми бачили наприкінці минулого тижня, та який демонструє глибокі розколи в путінській системі. Цей заколот, що відбувся впродовж вихідних, матиме післяшокові хвилі, які ми ще побачимо. Найбільш важливим є те, що ми маємо подвоїти нашу підтримку для України, будь-то військові спроможності або фінансова підтримка, - для нас дуже важливо бути у цьому змістовними", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що "ерозія", яка спостерігається зараз у російській "групі Вагнера", є важливою не лише для України, де це угруповання було залучене до бойових дій, але також для країн Африки, де саме через цих бойовиків Путін намагався посилювати свій вплив.
У сфері міграції, за її словами, на тлі трагедій, що трапилися нещодавно у Середземному морі, ЄС окреслить заходи із посилення боротьби із контрабандою людьми та із зміцнення зовнішніх кордонів ЄС. Водночас Євросоюз буде продовжувати інвестувати в розвиток економіки в країнах походження нелегальної міграції, що є шляхом для розвитку контактів між людьми, та підриватиме основи діяльності контрабандистів.
У сфер забезпечення конкурентоспроможності економіки ЄС, як наголосила президент Єврокомісії, головний акцент буде зроблений на зниженні ризиків за умови збереження економічних зав'язків із третіми країнами.
Відповідаючи на запитання журналістів, Урсула фон дер Ляєн назвала "відмінним" головування Швеції в ЄС, яке добігає кінця вже цього тижня, та подякувала уряду країни за прогрес, якого вдалося досягти впродовж минулих шести місяців.
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