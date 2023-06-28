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На ВДНГ у Києві знищили унікальне мозаїчне панно. У МКІП та ДСНС відреагували

28 червня, 2023 середа
16:14
Культура мозаїчне панно на ВДНГ

У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ на території ВДНГ знищили унікальну мозаїку, присвячену рятувальникам

Про це повідомив києвознавець Дмитро Соловйов на своїй сторінці у соціальних мережах.

Зазначається, що мозаїка в інтер'єрі колишнього павільйону протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших.

"Ще більш актуальним цей мотив став після початку повномасштабного вторгнення, коли за щоденним героїзмом рятувальників почала стежити вся країна", - йдеться в повідомленні Соловйова.

Активіст та києвознавець назвав цю подію "черговим злочином проти української культури, який скоїли в Києві не ворог, а свої".

"Динамічність композиції вражає. Полум’я немов зривається з панно, поки мужні постаті титанів приборкують стихію та рятують дитя. Але всю цю красу розбили молотками. Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття", - написав Соловйов.

Він наголосив, що мозаїку необхідно відтворити. Києвознавець додав, що неодноразово звертався до МКІП України з проханням облікувати всі мозаїки України, але там його ігнорували.

Генеральний директор ВДНГ Євгеній Мушкін також прокоментував знищення мозаїки. 

"Ми пишалися тим, що пожежники (яким з 1991 року належить ця будівля) його бережуть. Сьогодні ми дізналися, що будівельники, які на замовлення ДСНС роблять реконструкцію цієї будівлі, зруйнували це панно", — написав гендиректор.

Він додав, що ініціював обговорення з командою ВДНГ стосовно запобігання руйнації культурної спадщини, що є майном державним, комунальним чи приватним. 

Що кажуть в Міністерстві культури та інформаційної політики

У пресцентрі МКІП висвітлили свою позицію щодо руйнування мозаїки павільйону №26 ВДНГ, зазначивши, що цей павільйон та панно не мали статусу об'єкта культурної спадщини. З цієї причини залучити норми закону щодо виконавців демонтажних робіт МКІП не може.

"Збереження культурної спадщини - один з пріоритетів культурної політики України. Фіксування спадщини та вчасне реагування на її збереження - необхідність для кожної свідомої установи, бізнесу та громадян загалом", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві подякували громадськості за розголос та зазначили, що деталі щодо подальшої долі мозаїки повідомлять згодом.

Відповідь ДСНС

У ДСНС розповіли, чому замовили знесення унікальної мозаїки з пожежниками на столичному ВДНГ. Як йдеться у коментарі під дописом ініціативи Ukrainian Modernism, замість знищеної мозаїки тут з'явиться сучасне українське панно.

"Ми гарантуємо відображення роботи наших Героїв без зброї у сучасному, символічному та українізованому панно. Після закінчення ремонтних робіт, оновлена робота, символізуватиме неоціненну працю наших рятувальників під час війни та частково відображатиме попередню композицію", - відповіли у ДСНС.

Також на допис відреагувала депутатка Київради Ксенія Семенова. За її словами, вона вражена тим, що "ДСНС уповноважені визначати, що є українським, а що ні". 

  • У квітні зазначалося, що від 24 лютого російські окупанти знищили в Україні 189 пам'яток культурної спадщини, зокрема 82 релігійні споруди.
ДСНС
новини Києва
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