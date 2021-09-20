На "виборах" до Держдуми РФ від імені жителів ОРЛО за "Єдину Росію" масово "голосував" представник окупантів, - Казанський

Відеозвіт, який представник окупантів зробив для виборчої комісії, Казанський оприлюднив у Telegram.



"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури і народної творчості для виборчої комісії", - промовляє автор відео.



Далі у ролику можна побачити, як представник окупантів, використовуючи електронну пошту і персональні дані Козлової Надії Володимирівни, голосує за "Єдину Росію".



"Ось так насправді виглядає онлайн "голосування" жителів ОРДЛО на російських виборах. Якась "відповідальна людина", використовуючи електронні пошти і паролі жителів Алчевська, входить в їхні акаунти на російському сайті "держпослуги" і, заходячи в акаунти різних людей на "держпослугах", голосує від їхнього імені за "Єдину Росію". В принципі, це все, що потрібно знати і про російські вибори, і про участь в них жителів непідконтрольної території. Ніякого сенсу всерйоз обговорювати результати цього "волевиявлення" просто немає", - написав Казанський.

