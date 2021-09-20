На "виборах" до Держдуми РФ від імені жителів ОРЛО за "Єдину Росію" масово "голосував" представник окупантів, - Казанський
На російських "виборах" до Держдуми за партію влади "Єдина Росія" від імені жителів окупованого Алчевська Луганської області масово "голосував" представник окупантів
Відеозвіт, який представник окупантів зробив для виборчої комісії, Казанський оприлюднив у Telegram.
"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури і народної творчості для виборчої комісії", - промовляє автор відео.
Далі у ролику можна побачити, як представник окупантів, використовуючи електронну пошту і персональні дані Козлової Надії Володимирівни, голосує за "Єдину Росію".
"Ось так насправді виглядає онлайн "голосування" жителів ОРДЛО на російських виборах. Якась "відповідальна людина", використовуючи електронні пошти і паролі жителів Алчевська, входить в їхні акаунти на російському сайті "держпослуги" і, заходячи в акаунти різних людей на "держпослугах", голосує від їхнього імені за "Єдину Росію". В принципі, це все, що потрібно знати і про російські вибори, і про участь в них жителів непідконтрольної території. Ніякого сенсу всерйоз обговорювати результати цього "волевиявлення" просто немає", - написав Казанський.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе