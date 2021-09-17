На вихідних через масові заходи змінять рух громадського транспорту у центрі Києва

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У зв’язку із проведенням масових заходів у центрі столиці з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня передбачено зміни руху громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Рух буде організовано за такими маршрутами:

тролейбуси № 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н - відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;

автобуси № 20 - від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі - вул. Саксаганського - вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

автобуси № 24 - на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

автобуси № 114 - на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

автобуси № 118 - від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за власнчим маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - просп. Перемоги - вул. Борщагівська - вул. Академіка Янгеля - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Також будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів № 189, 231, 429, 433 та 545.

На час проведення заходів будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Театральна". Рух потягів через вказані станції відбуватиметься без зупинок.

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