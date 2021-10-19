На вимогу Зеленського: Стефанчук розпорядився скликати позачергове засідання Ради, на порядку денному 14 питань
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився скликати 21 жовтня позачергове пленарне засідання на вимогу президента Володимира Зеленського
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України ІХ скликання та відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України ІХ скликання 21 жовтня 2021 року відразу після завершення чергового пленарного засідання Верховної Ради України 21 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.
На порядок денний позачергового засідання винесено 14 питань, серед іншого - законопроєкти "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації" (№4527) тощо.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський просить Стефанчука скликати позачергове засідання Ради, щоб розглянути низку необхідних для євроінтеграції питань та ратифікувати низку домовленостей і документів.
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