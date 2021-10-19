На вимогу Зеленського: Стефанчук розпорядився скликати позачергове засідання Ради, на порядку денному 14 питань

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.



"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України ІХ скликання та відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України ІХ скликання 21 жовтня 2021 року відразу після завершення чергового пленарного засідання Верховної Ради України 21 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.



На порядок денний позачергового засідання винесено 14 питань, серед іншого - законопроєкти "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації" (№4527) тощо.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський просить Стефанчука скликати позачергове засідання Ради, щоб розглянути низку необхідних для євроінтеграції питань та ратифікувати низку домовленостей і документів.