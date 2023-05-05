Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Російські окупанти змогли створити резерви боєкомплекту. Тому артилерію вони використовують дуже активно. Звісно, якщо порівнювати з літом 2022 року, то інтенсивність артилерійських обстрілів зменшилась, проте все ж вони мають достатній запас боєприпасів. На ключових напрямках фронту вони дуже активно використовують артилерію. Зокрема, це стосується Авдіївки та Вугледара", - розповів Войтко.