На Вугледарському та Авдіївському напрямках противник активно застосовує артилерію, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко повідомив, що на Авдіївському та Вугледарському напрямках противник має достатній запас боєприпасів до артилерії
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Російські окупанти змогли створити резерви боєкомплекту. Тому артилерію вони використовують дуже активно. Звісно, якщо порівнювати з літом 2022 року, то інтенсивність артилерійських обстрілів зменшилась, проте все ж вони мають достатній запас боєприпасів. На ключових напрямках фронту вони дуже активно використовують артилерію. Зокрема, це стосується Авдіївки та Вугледара", - розповів Войтко.
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