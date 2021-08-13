На вулиці Хрещатик у Києві обмежать рух 14 серпня

Про це перадає пресслужба КМДА.

"14 серпня із 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат", - йдеться в повідомленні.

У змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

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