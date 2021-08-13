На вулиці Хрещатик у Києві обмежать рух 14 серпня
14 серпня на Хрещатику обмежать рух транспорту через проведення змагань "Тракпул чемпіонат"
Про це перадає пресслужба КМДА.
"14 серпня із 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат", - йдеться в повідомленні.
У змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.
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