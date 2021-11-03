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На Закарпатті спалах поліомієліту: інфіковані 5 дітей, одну дівчинку частково паралізовано

3 листопада, 2021 середа
22:56

У Закарпатській області у п'ятьох дітей, які не мали планових щеплень від поліовірусу, виявили поліомієліт

Про це повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик, передає ВВС News Україна.

Епідеміологиня зазначила, що йдеться про два різні осередки, один із яких пов'язаний із нещодавнім спалахом поліомієліту на Рівненщині.

Перший випадок на Закарпатті зафіксували у 12-річної жительки Тячівського району. У неї 13 вересня розвинулися гострі кишкові розлади. За три дні у дівчинки підвищилася температура, а 17 вересня з'явився біль у попереку та лихоманка з температурою 39 градусів. 18 вересня дитина вже не могла стати на ногу.

19 вересня дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні з підозрою на гострий в'ялий параліч. Медики відібрали зразки та відправили у Київ до референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я.

Ммедична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк розповіла, що лабораторія виявила поліовірус І типу (вакциноасоційований), який пізніше підтвердили у лабораторії у Гельсінкі.

При цьому початкові симптоми у вигляді розладів травлення спостерігалися і у двох інших дітей дітей із родини хворої дівчинки, проте у них поліовірус у них не підтвердився.

13 жовтня хвору дівчинку перевели з інфекційного відділення до неврологічного. За словами Магдалини Семеняк, для відновлення втраченої нейропрохідності знадобиться рік чи півтора активної роботи. Наразі рухливість лівої ноги дівчинки не відновилася, дитині важко спиратися на ногу. Упродовж року школярка проходитиме реабілітаційні фізпроцедури, масажі, вітамінотерапію.

Вікторія Тимчик зазначила, що захорювання дівчинки з Тячівщини не пов'язане з випадком поліомієліту у невакцинованої дитини з Рівненської області, проте під час розслідування було виявлено інший осередок захворювання, локалізацію якого не розголошують із етичних міркувань.

Так, поліовірус ІІ типу підтвердили у чотирьох дітей із Закарпаття, які мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненщини. За даними Вікторії Тимчик, діти перебувають вдома під контролем сімейної лікарки та батьківським наглядом.

При цьому жодна дитина з інфікованих також не мала щеплення від поліомієліту.

Видання зазначає, що від вакцинації дітей батьки відмовилися через релігійні переконання.

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Новини
діти
Закарпатська область
захворювання
поліомієліт
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