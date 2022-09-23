Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Конвенційна війна Росії проти України вже викликала тверду та зростаючу реакцію Заходу. І якщо послухати, що зараз західні політики говорять, то можна почути, як Росію попереджають про більшу ціну за розвʼязану війну проти України. Однак потрібно розуміти, що російська сторона не просто залякує ядерною зброєю", - пояснив.

Політик наголосив, що на Заході розглядають різні варіанти застосування Росією ядерної зброї.

"Росія може постати перед вибором. Якщо Путін програє цю війну, то цілком ймовірно буде готовий застосувати ядерну зброю. Оскільки він може вважати, що застосування ядерної зброї може зберегти Російську Федерацію. Цей варіант розглядається на Заході. Я вважаю, що на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Росії чітко дали зрозуміти, що їх очікує в разі використання ядерної зброї. Ці сигнали потрібно постійно надсилати Кремлю. Оскільки ми маємо справу зі схильним до політичної шизофренії керівництвом РФ", - додав він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність

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