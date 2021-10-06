На замовлення Росії: СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств та замовному вбивству на Закарпатті

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Зловмисники мали намір підпалити генконсульство сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Учасники намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дискредитації України на міжнародній арені.

Встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він в Росії.

СБУ направило матеріали справи до суду. Триває розшук.

За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований спецслужбами РФ.

За завданням, агент планував підпалити дипустанову, декілька автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник.

Також він шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він пропонував $30 тис. дол.

Серед інших "завдань" іноземного агента був також збір і передача секретних відомостей про військові об’єкти в області.



Слідчі СБУ направили до суду акт щодо організатора протиправної діяльності за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 (терористичний акт) ККУ.