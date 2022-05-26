На замовлення російських кураторів мешканець невизнаного Придністров’я готував теракти в Одесі

Про це повідомила прокуратура Одеської області.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за фактом вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, наприкінці минулого року іноземець за вказівкою російських кураторів планував та реалізовував на території Одещини терористичні акти, — йдеться у повідомленні

До вчинення злочинів обвинувачений залучив свого знайомого громадянина України та, щоб перевірити готовність і професійні навички "найманця", надав йому завдання забруднити червоною фарбою пам’ятний знак Героям Небесної Сотні у сквері біля Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка в Одесі.

На підтвердження своїх протиправних дій чоловік передав "замовнику" фото пошкодженого пам’ятного знака та отримав $400 винагороди за виконану "роботу".

Відтак іноземець, детально проінструктувавши, доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходились на території однієї з військових частин в Одесі за $800. При цьому пояснив, що такий теракт спричинить суспільний резонанс на території України, залякає населення, і завдасть матеріальної шкоди військовому майну та обороноздатності Збройних сил України.

Під час передачі коштів зловмисника затримали співробітники УСБУ в Одеській області.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

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