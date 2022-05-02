На Запоріжжі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, є жертви, - ОВА
На Запоріжжі російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста Оріхове, є жертви
Про це повідомляє речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф‘єв.
За попередніми даними, 1 травня російські війська завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Оріхове на Запоріжжі.
Ворожі ракети влучили у багатоповерхові будинки.
Унаслідок обстрілу із травмами різної важкості чотирьох людей госпіталізували.
Ще двоє мешканців загинули на місці від осколкових поранень.
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