На Запоріжжі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, є жертви, - ОВА

Про це повідомляє речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф‘єв.



За попередніми даними, 1 травня російські війська завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Оріхове на Запоріжжі.

Ворожі ракети влучили у багатоповерхові будинки.

Унаслідок обстрілу із травмами різної важкості чотирьох людей госпіталізували.

Ще двоє мешканців загинули на місці від осколкових поранень.