На Запорізькій ТЕС унаслідок російської окупації закінчилося вугілля, роботу станції зупинили

Про це пише в телеграмі міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



"Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинки роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – написав Дмитро Орлов.







Мер Енергодару запевнив, що зупинку роботи ТЕС населення міста в плані надання комунальних послуг не відчує. Подачу світла та гарячого водопостачання в місті перевели на Запорізьку атомну електростанцію, тому можливе зниження температури води на кілька градусів.



"Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій. Такий результат роботи "освободителей" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися", – додає мер Енергодару.

Нагадаємо, 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Голова ОБСЄ назвав дії Росії актом державного тероризму.

Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції.

У кінці квітня мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова та його команду вивезли до Запоріжжя задля безпеки. Вони продовжать керувати містом віддалено.