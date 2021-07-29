На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають, - Світоліна про поразку в півфіналі Олімпіади
Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою поразку в півфіналі Олімпіади від чешки Маркети Вондроушевої
Про це повідомляє ITF.
Також Еліна Світоліна зізналась, що зараз відчуває розчарування.
"Це неймовірне відчуття - представляти свою країну в матчі за бронзову медаль, але сьогодні я відчуваю розчарування. Я викладалася на повну, хотіла пройти далі. На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають. Це було дуже складно, сьогодні не вийшло. Маркета грала дуже добре, дуже переконливий виступ, а я не могла знайти свою гру сьогодні, тому все для мене так і склалося", - сказала Світоліна.
Еліна Світоліна програла Маркеті Вондроушевій з рахунком 3:6, 1:6.
У матчі за третє місце українка зустрінеться 31 липня з Оленою Рибакіною з Казахстану. Вондроушева зіграє у фіналі проти швейцарки Белінди Бенчіч.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
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Нагадаємо, 29 липня українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо чешці Маркеті Вондроушовій та посперечається за бронзу.
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