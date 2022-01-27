"На знак підтримки": Німеччина не буде скорочувати кількість персоналу в посольстві в Україні
Німеччина прийняла рішення не скорочувати персонал свого посольства в Україні, що слугує знаком підтримки країни
Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу у четвер,27 січня, у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, повідомляє Укрінформ.
"Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, що ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи", - сказала очільниця МЗС.
За її словами, в нинішній складний момент особливо важливо фінансово та економічно підтримати Україну. У своєму виступі вона вказала на те, що Німеччина "вже багато років є одним з найбільших донорів України через МВФ, ЄС та двосторонню співпрацю".
За її словами, наразі федеральний уряд працює над якомога швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 млн євро.
"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", - додала Бербок.
Говорячи про спільну позицію Німеччини та Франції як посередників у російсько-українському конфлікті, міністр зазначила, що через тиждень вона та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан прибудуть з візитом до України, у ході якого також відвідають "контактну лінію".
- Нагадаємо, що Німеччина відправить Україні 5 тис. касок.
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