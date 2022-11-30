Над Японським морем пролетіли китайські та, імовірно, російські літаки - у відповідь Японія та Південна Корея підняли в небо винищувачі
У середу над Японським морем пролетіли два китайські бомбардувальники та два імовірно російські літаки, на що у відповідь Японія та Південна Корея підняли свої винищувачі
Про це повідомляє видання Kyodo News.
Зазначають, що вранці 30 листопада два китайські бомбардувальники H-6 пролетіли через Цусімську протоку на південному заході Японії зі Східно-Китайського моря в бік Японського. Далі вони прямували на північ.
Також міноборони Японії заявило, що приблизно в той самий час було зафіксовано ще два військові літаки, які летіли назустріч китайським, а згодом розвернулися і пішли на північ. Імовірно, вони були російськими.
Видання Yonhap News додає, що Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї повідомив про те, що всі чотири літаки потрапили в зону розпізнавання ППО Південної Кореї (KADIZ). Саме це стало причиною підняття винищувачів Південною Кореєю та Японією. Утім в Об'єднаному комітеті зазначили, що повітряний простір Південної Кореї не був порушений.
- 18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе