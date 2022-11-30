Про це повідомляє видання Kyodo News.

Зазначають, що вранці 30 листопада два китайські бомбардувальники H-6 пролетіли через Цусімську протоку на південному заході Японії зі Східно-Китайського моря в бік Японського. Далі вони прямували на північ.

Також міноборони Японії заявило, що приблизно в той самий час було зафіксовано ще два військові літаки, які летіли назустріч китайським, а згодом розвернулися і пішли на північ. Імовірно, вони були російськими.

Видання Yonhap News додає, що Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї повідомив про те, що всі чотири літаки потрапили в зону розпізнавання ППО Південної Кореї (KADIZ). Саме це стало причиною підняття винищувачів Південною Кореєю та Японією. Утім в Об'єднаному комітеті зазначили, що повітряний простір Південної Кореї не був порушений.

18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії.