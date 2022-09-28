Про це повідомляє портал ERR.

"Російська військова загроза - це те, з чим нам доведеться жити роками, десятиліттями", - сказав Алар Каріс.

Каріс наголосив, що якомога більше жителів Естонії мають усвідомлювати, що без ефективної та надійної національної оборони країна, нація, її культура і саме існування не мають майбутнього.

За словами президента, Естонія повинна вчитися у кращих, як захистити себе. Досвід України показує, наскільки важливо зберегти функціонування держави в умовах війни та згуртувати суспільство навколо спільної мети, додав Алар Каріс.

28 вересня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу. За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".

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