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Намагались провезти тютюн та електронні сигарети на понад 2 млн грн: СБУ викрила контрабандистів

18 серпня, 2021 середа
17:10
Кримінал

СБУ викрила ще один канал нелегального переправлення в Україну підакцизних товарів іноземного виробництва

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ділків виявлено оптову партію кальянного тютюну і електронних сигарет на понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники схеми планували приховано ввезти імпортну продукцію через Міжнародний аеропорт «Бориспіль» під виглядом посилок з особистими речами.

За попередніми даними, до протиправної діяльності причетна група контрабандистів. Ділки планували налагодити механізм переправлення підакцизних виробів відомих брендів до нашої країни без сплати обов’язкових митних платежів. Нелегальний товар вони мали отримувати від своїх іноземних спільників.

Під час слідчих дій на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у вантажі зловмисників:

  • понад 2 тонни кальянного тютюну,
  • 1,3 тонни електронних сигарет різних торгових марок.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

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Новини
СБУ
тютюн
контрабанда
електронні сигарети
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