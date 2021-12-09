Намагалися нелегально переправити майже 10 кг російської ртуті до ЄС: в Україні викрили зловмисника
В Україні спіймали контрабандиста, який переправляв російську ртуть до Євросоюзу і збирався продати її за $600 тис.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисник намагався переправити до ЄС майже 10 кг ртуті.
Слідство перевіряє інформацію щодо можливого використання отруйної речовини для вчинення терактів.
На пункті пропуску через кордон у Закарпатській області затримали "кур'єра" ртуті, котрим виявився житель однієї з країн ЄС.
У нього вилучили оптову партію металевої ртуті російського виробництва. Зловмисник ховав ємності з токсичною речовиною в особистих речах.
За кордоном чоловік збирався продати ртуть за $600 тис.
Зловмиснику планують оголосити про підозру й оберуть запобіжний захід. Слідчі встановлюють особи причетних до скоєння злочину.
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