Намагаються "вичавити" з окупації якомога більше: РФ на ТОТ оподатковує транспорт та майно
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях оголосили про введення з 1 січня транспортного податку та податку на майно організацій
Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.
"Рашисти намагаються вичавити з окупованих територій якомога більше. Цього разу оголосили про введення з 1 січня транспортного податку та податку на майно організацій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що людям про це повідомили за тиждень до оподаткування. Натомість у 2024 році транспортний податок сплачуватимуть лише юридичні особи, які мають у власності вантажівки з потужністю двигуна понад 155 кінських сил.
- Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на квитанції за комунальні послуги, які окупанти приносять у квартири без опалення та електроенергії та навіть до зруйнованих помешкань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе