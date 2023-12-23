Намагаються "вичавити" з окупації якомога більше: РФ на ТОТ оподатковує транспорт та майно

Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти намагаються вичавити з окупованих територій якомога більше. Цього разу оголосили про введення з 1 січня транспортного податку та податку на майно організацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що людям про це повідомили за тиждень до оподаткування. Натомість у 2024 році транспортний податок сплачуватимуть лише юридичні особи, які мають у власності вантажівки з потужністю двигуна понад 155 кінських сил.