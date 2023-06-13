Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?
OPINION

Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?

Володимир Горбач
13 червня, 2023 вiвторок
16:03
Погляд Володимир Горбач

Напад на Тараса Чорновола молодиків носив явно медійний (видовищний) характер

1. Зеленка, смітник, обливання водою, вигуки — усе це для того, щоб фіксувати на камери смартфонів і справити враження на глядачів.

2. Нападники не приховували своїх облич, а потерпіла від образи — свого задоволення від помсти. Тобто, вони навіть не задумуються щодо покарання за це правопорушення.

3. В основі публічної частини конфлікту лежать емоції — образи словами, причому, взаємні. Людям притаманні емоції, як позитивні, так і негативні. Але люди мають уміти їх контролювати. Безконтрольні емоції ведуть до (само)руйнування.

4. Припускаю, що у цій історії може бути й прихована сторона. Тарас — публічна фігура, відомий критик нинішньої влади, його коментарі мають гострий характер, а, отже, можуть бути дошкульними для фігурантів. Тобто, не виключено, що у цій історії є ще й третя, "ображена" сторона, але вона поки за кулісами.

Припускаю, що у цій історії може бути й прихована сторона. Тарас — публічна фігура, відомий критик нинішньої влади, його коментарі мають гострий характер, а, отже, можуть бути дошкульними для фігурантів. Тобто, не виключено, що у цій історії є ще й третя, "ображена" сторона, але вона поки за кулісами

5. Усе це розгортається на тлі успішного розвитку українського наступу на фронті. Гіпотетично це може бути використане ворогом для дестабілізації ситуації в тилу. У політичному запіллі якщо хочете. Через маніпулятивне накручування внутрішніх сил з різним ставленням до нинішньої влади і влади як такої.

Читайте також: Влада vs волонтери: помста за публічні ляпаси

6. Поки ми радіємо конфліктам між прігожиними, кадировими та шойгу з гєрасімовими, вороги будуть використовувати усі наші слабкості. Загроза внутрішнього розбрату — це найгірше що з нами може статися. В нашій історії це дуже часто вело до поразки й національної катастрофи. Тому у цій історії мають поставити крапку правоохоронні органи України. І то якомога швидше.

7. Поєднання молодечої сили з відчуттям безкарності не компенсує контрольованості емоцій та зрілості розуму. Але це не усіма може бути усвідомлене, принаймні одночасно. Для цього має бути хтось старший у кімнаті. Хто?

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
політика
життя
скандал
Читайте також:
Кім Чен Ин
12 червня, 2023 понедiлок
Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руки з Путіним", нарощувати партнерство з РФ й будувати надійний захист глобального миру та безпеки
Андрій Іллєнко
12 червня, 2023 понедiлок
План Путіна не обмежувався лише Україною, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Каховська ГЕС
12 червня, 2023 понедiлок
Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
13 червня
17:07
Засідання Генасамблеї ООН
ООН планує створити міжнародний орган для спостереження за штучним інтелектом
16:57
Ексклюзив
Валерій Чалий
Модель "ми даємо зброю Україні, а ви стримуєте Росію" нам не підходить, - дипломат Чалий
16:56
Євген Пригожин
Пригожин заявив данським журналістам, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні
16:54
Прем’єр-міністр Румунії Марсел Чолаку
Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку
16:44
Оновлено
ООН
ООН заявила про готовність відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надає гарантій безпеки
16:43
Ексклюзив
Європарламент
У Європарламенті вважають, що перемовини щодо вступу України до ЄС можуть початися восени, - джерела
16:30
Робоча група погодилась підвищита виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, чекаємо голосування в сесійній залі, - Геращенко
16:27
Оновлено
Генерал армії РФ Сергій Горячев
"Інформація уточнюється": в ЗСУ прокоментували ліквідацію російського генерала Горячева
16:24
Хільда Бессі
Шеф-кухарка з Нігерії встановила світовий рекорд: готувала близько 100 годин поспіль
16:23
путін
Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
16:14
Маріуполь
День звільнення Маріуполя: 9 років тому полк "Азов" разом з іншими спецпризначенцями звільнили місто від ворога
15:57
Ексклюзив
російські війська окупанти
Російські війська не встигають забезпечити сталу логістику своїх сил і засобів на різних ділянках фронту, - військовий експерт Селезньов
15:56
Ексклюзив
окупанти
Окупанти вперше рухаються через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки, - радник міського голови Андрющенко
15:50
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, а забрудненість зросла
15:49
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Росіяни почали рідше застосовувати "калібри", - Гуменюк
15:45
Партнерський матеріал
Шанс на Перемогу: волонтери Фонду Slots City у травні передали допомогу армії на рекордні 10 млн грн
15:36
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
15:27
Оновлено
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині у воді виявили холерну та кишкову палички. Спалаху інфекційних хвороб не зафіксовано
15:13
вулкан Майон
На Філіппінах вулкан почав вивергати лаву: тисячі людей евакуювали
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:57
Ворог намагається повернути під контроль деокуповану Макарівку на Донеччині, - Сили оборони таврійського напрямку
14:44
на фото: СБУ
Забезпечив поромну переправу ворожих військ в Україну: СБУ оголосила підозру топчиновнику РФ
14:31
В Україну 14 червня повернеться літо: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:30
ЗСУ
Фонд "Повернись живим" передав 1000 гранатометів українським військовим для контрнаступу
14:30
F-18
Україна надіслала до Австралії запит щодо передачі понад 40 винищувачів F-18
14:25
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 11, у місті оголошено день жалоби
14:19
снаряд
Міноборони РФ заборонило використання артилеристами снарядів 2023 року, вони виявилися бракованими
14:13
СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ
СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ: шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу
14:11
Росіяни обстріляли подвір'я церкви на Херсонщині
Росіяни обстріляли подвір'я церкви на Херсонщині: загинув священник, поранено жінку
14:01
бронежилети для медиків
Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
14:01
OPINION
Сергій Марченко
Она утонула! Чому про Каховку мовчать російські "опозиціонери"?
13:47
Каховська ГЕС
Руйнування Каховської ГЕС: у Greenpeace сказали, за яких умов можливий судовий процес у Гаазі
13:29
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
13:12
Денвер Наггетс - чемпіон НБА
Визначився новий чемпіон Національної баскетбольної асоціації
13:10
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, Шольц і Макрон поки виступають за гарантії безпеки
13:05
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав умову застосування тактичної ядерної зброї з території Білорусі
12:57
Ягідне
На Чернігівщині планують відновити село Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі 370 цивільних
12:33
Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
12:33
потяг, поїзд
Укрзалізниця виявила групу, яка вкрала понад 10 тонн дизпального майже на пів мільйона грн
12:31
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині запровадили заборону на в'їзд до населених пунктів, постраждалих через підтоплення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV