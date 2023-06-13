1. Зеленка, смітник, обливання водою, вигуки — усе це для того, щоб фіксувати на камери смартфонів і справити враження на глядачів.

2. Нападники не приховували своїх облич, а потерпіла від образи — свого задоволення від помсти. Тобто, вони навіть не задумуються щодо покарання за це правопорушення.

3. В основі публічної частини конфлікту лежать емоції — образи словами, причому, взаємні. Людям притаманні емоції, як позитивні, так і негативні. Але люди мають уміти їх контролювати. Безконтрольні емоції ведуть до (само)руйнування.

4. Припускаю, що у цій історії може бути й прихована сторона. Тарас — публічна фігура, відомий критик нинішньої влади, його коментарі мають гострий характер, а, отже, можуть бути дошкульними для фігурантів. Тобто, не виключено, що у цій історії є ще й третя, "ображена" сторона, але вона поки за кулісами.

Припускаю, що у цій історії може бути й прихована сторона. Тарас — публічна фігура, відомий критик нинішньої влади, його коментарі мають гострий характер, а, отже, можуть бути дошкульними для фігурантів. Тобто, не виключено, що у цій історії є ще й третя, "ображена" сторона, але вона поки за кулісами

5. Усе це розгортається на тлі успішного розвитку українського наступу на фронті. Гіпотетично це може бути використане ворогом для дестабілізації ситуації в тилу. У політичному запіллі якщо хочете. Через маніпулятивне накручування внутрішніх сил з різним ставленням до нинішньої влади і влади як такої.

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6. Поки ми радіємо конфліктам між прігожиними, кадировими та шойгу з гєрасімовими, вороги будуть використовувати усі наші слабкості. Загроза внутрішнього розбрату — це найгірше що з нами може статися. В нашій історії це дуже часто вело до поразки й національної катастрофи. Тому у цій історії мають поставити крапку правоохоронні органи України. І то якомога швидше.

7. Поєднання молодечої сили з відчуттям безкарності не компенсує контрольованості емоцій та зрілості розуму. Але це не усіма може бути усвідомлене, принаймні одночасно. Для цього має бути хтось старший у кімнаті. Хто?

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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