"Народ бунтує, майже всі написали відмову": окупант розповів матері про настрої в його підрозділі

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У телефонній розмові росіяни обговорюють рапорт про звільнення сина: "Віддав там одному полкану (полковнику, - Ред.). Стопка у нього велика набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".

"800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…" - розповідає мати рашисту про новини. Аби сина звільнили з армії РФ жінка залишала звернення на сайті міністерства оборони. Якщо звідти відповідь не прийде, то буде звертатися у військову прокуратуру. Каже, що хочу шукати юриста.

Рашист заперечує: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

СБУ перехопила розмову окупанта з батьком, де ті обговорюють хабар для демобілізації військових, нині просять $20 тис. за втечу з війни.

Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ.

Нагадаємо, 28 червня дружини бурятів-окупантів вимагали від голови Бурятії повернути чоловіків додому, бо вони "виснажені морально та фізично".

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