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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Демобилизация стоит $20 тис.": окупанти готові платити, аби втекти з війни, - перехоплення СБУ

"Демобилизация стоит $20 тис.": окупанти готові платити, аби втекти з війни, - перехоплення СБУ

30 червня, 2022 четвер
18:02
війна з Росією окупанти

СБУ перехопило розмову окупанта з батьком, де ті обговорюють хабар для демобілізації військових, нині просять $20 тис. за втечу з війни

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом демобілізуватися. На це не пошкодує продати авто.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабара – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - каже окупант батькові.

Така сума дуже збивувала чоловіка: "Сколько? Две тыс. знаю было".

Рашист розповідає, що суми змінилися і на меддовідки.

"Справка о том, что не годен - 1,5 млн. Я и так не годен вообще. По закону я вообще здесь не должен находиться", додав російський загарбник.

У СБУ роз'яснюють, що на місці від мобілізації рашисти можуть відкупитися за $2 тис., а якщо окупант вже не фронті, то - $20 тис.

  • Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ.
  • Нагадаємо, 28 червня дружини бурятів-окупантів вимагали від голови Бурятії повернути чоловіків додому, бо вони "виснажені морально та фізично".

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СБУ
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