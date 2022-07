"Наші хлопці заслуговують найкращого, давайте купимо їм броньовики НАТО", - Вікторія Сюмар

Подробиці політикиня навела у себе на фейсбуці.

"Ми сьогодні оглядали комплектацію MSL Shild, раділи і сміялися. Тому що наші хлопці точно не бачили в БТРі парктроніків, плазмових екранів і… радіо. Та ще й з пультом дистанційного керування. Але вони точно на це заслуговують – на супер бронемашини натівського зразка", – написала Сюмар.

"Ми все тут на заводі перевірили – навіть запаски коліс, і що їх можна купити в Україні. Комплектація – включно з домкратом для підняття капоту, який важить більше тонни", – пояснює депутатка.

"Кращі заслуговують на краще! Це про ЗСУ. Давайте купимо їм натівські броньовики, на додаток до тих шести БТР, що вже купив Петро Порошенко", – закликала Сюмар.

Як повідомив п'ятий президент Петро Порошенко, партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.

"Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам", – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини.

Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці. Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

