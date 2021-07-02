Наступний важливий етап - законопроєкт про особливий статус кримськотатарського народу, - Чийгоз

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Це наша спільна перемога. Оскільки багато років ми намагалися більше пізнати один одного і вчора парламент це продемонстрував, прийнявши закон “Про корінні народи України”. Це дуже важливий крок для українського суспільства. Адже саме такими кроками ми руйнуємо російські міфи про Україну. Це підтверджує і слова Путіна. Його реакція чітко відображає правильність нашого шляху", - розповів Чийгоз.



Чийгоз вважає, що наступним найважливішим етапом буде прийняття законопроєкту про особливий статус кримськотатарського народу. На його думку за допомогою цього законопроєкту можна налагодити взаємодію між Україною та кримськотатарським народом. Також Чийгоз зауважив, що прийнятий закон "Про корінні народи України" доводить той факт, що українське суспільство та політична еліта країни "дорослішають".



"Наступним етапом повинен стати законопроєкт про особливий статус кримськотатарського народу. Суспільство до цього готове і саме такий закон зможе більше зблизити Україну та кримськотатарський народ. І саме цей закон не тільки буде доводити Путіна до істерики, а й може зменшити кількість провокацій в Чорному морі з боку Російської Федерації", - додав Чийгоз.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про корінні народи.