Про це в ефірі Еспресо заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Достатньо складно у нас іде діалог з Венеційською комісією, але мова йде про формування законодавства, яке має голосуватися у парламенті, потім набрати чинності", - сказала вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що Україна отримала три остаточних висновки ВК з дещо різними рекомендаціями і проговорила це з Єврокомісією.

"Ми домовились, що наступного тижня ми сконцентруємося на тристоронньому форматі консультацій - Україна - Єврокомісія - Венеційська комісія. Ми до кінця наступного тижня сформуємо варіанти вирішення ситуація з законом, формуванням експертної групи, яка буде рекомендувати кандидатів і президенту, і Верховній Раді. Я впевнена, що до кінця наступного тижня у нас буде рішення взаємоприйнятне для України і Брюсселя. Ця реформа є складовою політичного консенсусу щодо членства України в ЄС", - підсумувала Стефанішина.=