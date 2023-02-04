Наступного тижня будуть перемовини з Єврокомісією та Венеційською комісією щодо закону про КСУ, - віцепрем'єрка Стефанішина
Україна проведе консультації щодо закону про Конституційний суд з Єврокомісією та Венеційською комісією - будуть сформовані варіанти вирішення ситуації
Про це в ефірі Еспресо заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Достатньо складно у нас іде діалог з Венеційською комісією, але мова йде про формування законодавства, яке має голосуватися у парламенті, потім набрати чинності", - сказала вона.
Віцепрем'єрка наголосила, що Україна отримала три остаточних висновки ВК з дещо різними рекомендаціями і проговорила це з Єврокомісією.
"Ми домовились, що наступного тижня ми сконцентруємося на тристоронньому форматі консультацій - Україна - Єврокомісія - Венеційська комісія. Ми до кінця наступного тижня сформуємо варіанти вирішення ситуація з законом, формуванням експертної групи, яка буде рекомендувати кандидатів і президенту, і Верховній Раді. Я впевнена, що до кінця наступного тижня у нас буде рішення взаємоприйнятне для України і Брюсселя. Ця реформа є складовою політичного консенсусу щодо членства України в ЄС", - підсумувала Стефанішина.=
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Венеційська комісія відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів КСУ, доки не буде виконано її рекомендацій із виправлення відповідного закону.
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