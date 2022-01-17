НАТО направило військовий корабель у Балтійське море
НАТО посилило присутність у Балтійському морі, направивши туди нідерландський військовий корабель
Про це повідомляє ERR.
Нідерланський військовий корабель HNLMS Rotterdam увійшов у Балтійське море для спостереження за ситуацією в регіоні. Зараз він знаходиться біля берегів Швеції.
"Ми знаходимося на місці, щоб продемонструвати присутність і солідарність з Альянсом в цілому", - заявили в НАТО.
HNLMS Rotterdam призначений для здійснення вертолітних операцій. За даними військового блоку, це запланована акція. Прибуття корабля в регіон пов'язане з поточною ситуацією з безпекою в Європі на тлі нарощування Росією військової активності біля кордонів України.
"НАТО пристосовується до агресивних та непередбачуваних дій Росії та активізує співпрацю зі Швецією та Фінляндією у Балтійському морі", - сказав науковий співробітник Шведського коледжу національної оборони Магнус Крістіанссон.
- Нагадаємо, 14 січня на шведському острові Готланд, що в південній частині Балтійського моря, висадився десант збройних сил Швеції після того, як минулого тижня у це море увійшли три російські десантні кораблі.
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