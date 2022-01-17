НАТО направило військовий корабель у Балтійське море

Про це повідомляє ERR.



Нідерланський військовий корабель HNLMS Rotterdam увійшов у Балтійське море для спостереження за ситуацією в регіоні. Зараз він знаходиться біля берегів Швеції.



"Ми знаходимося на місці, щоб продемонструвати присутність і солідарність з Альянсом в цілому", - заявили в НАТО.



HNLMS Rotterdam призначений для здійснення вертолітних операцій. За даними військового блоку, це запланована акція. Прибуття корабля в регіон пов'язане з поточною ситуацією з безпекою в Європі на тлі нарощування Росією військової активності біля кордонів України.



"НАТО пристосовується до агресивних та непередбачуваних дій Росії та активізує співпрацю зі Швецією та Фінляндією у Балтійському морі", - сказав науковий співробітник Шведського коледжу національної оборони Магнус Крістіанссон.

Нагадаємо, 14 січня на шведському острові Готланд, що в південній частині Балтійського моря, висадився десант збройних сил Швеції після того, як минулого тижня у це море увійшли три російські десантні кораблі.