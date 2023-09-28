НАТО посилює зв’язки з приватним сектором, щоб збільшити виробництво зброї для України та власних запасів

Про це розповіла посолка США при НАТО Джуліан Сміт час під віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", повідомляє "Голос Америки".

Джуліан Сміт нагадала, що кожен союзник НАТО в певний спосіб підтримує Україну, надаючи чи то гуманітарну, чи економічну, чи безпекову допомогу. Втім, з огляду на тривалі бойові дії, запасів деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає.

"Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу їхніх власних запасах. Тож у НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", – деталізувала Джуліан Сміт.

За її словами, в Альянсі зосередилися на посиленні зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

"Це надихає – спостерігати, як НАТО та Європейський Союз розв'язують питання оборонної промисловості, співпрацюючи з приватним сектором, збільшуючи виробництво та гарантуючи, що не лише Україна отримає те, що їй потрібно для нагальних потреб на полі бою, а й що союзники по НАТО матимуть у своїх запасах те, що їм потрібно для власного захисту", - зазначила вона.

Посолка США при НАТО додала, що підтримка України всіма 31 союзниками по НАТО є "залізною" і "вона не згасає". За її словами, ніхто із членів Альянсу не пропонував зменшити допомогу Києву.

"Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Вона захищає цінності, які всі ми тут захищаємо", – запевнила Джуліан Сміт.