Про це стало відомо в етері Еспресо.

Чаленко заявив, що він не вважає, що сьогоднішня атака по критичній інфраструктурі була спричинена виступом Зеленського на саміті G20.

"Росія не змусила сьогодні ні Україну, ні союзників України сісти за стіл перемовин і продавити, ні капітуляцію, ні отримати якийсь час для перемир'я, щоб посилити свої сили й з новими силами піти в черговий наступ на територію України", - зазначив він.

Також він зазначив, що він вважає, що НАТО і Польща діятимуть максимально обережно, "адже все-таки те, що зараз діється - це провокація, однак - максимально спланована".

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Чаленко додав, що той контингент, який зараз знаходиться в Білорусі, розрахований не лиш для того, щоб атакувати Україну, а в тому числі й для майбутнього протистояння з Польщею

Експерт вважає, що НАТО "провокують на очевидний фальстарт подій", тому, на його думку, зараз на офіційному рівні країни спробують використати ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про падіння ракет у Польщі біля кордону з Україною та загиблих. У Варшаві скликають комітет з нацбезпеки.

Зеленський заявив про удар РФ по колективній безпеці НАТО і звернувся до поляків.

16 листопада стало відомо, що уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

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