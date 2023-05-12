Про це повідомляє юридична фірма Axon Partners, яка представляє інтереси Національної спілки кінематографістів України (НСКУ).

Причиною та передумовою позову до Київського окружному адміністративного суду стало те, що Держкіно України ініціювало продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії. Результатом такої ініціативи Держкіно стала постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2023, згідно якої повноваження Ради продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

За інформацією юридичної компанії, обгрунтуванням дій Держкіно, отримане у відповідь на адвокатські запити, є неможливість агентства провести конкурс через воєнний стан, хоча пояснення, як це впливає, відсутнє.

В дописі на сторінці Axon Partners в Facebook юристи наголошують, що "Держкіно проводить конкурс на генерального директора Довженко-Центр в період блекаутів і масованих обстрілів. В лютому, коли загроза обʼєктивно зменшилась, вирішують, що далі так жити не можна і більше конкурсів вони не стягнуть. Держкіно подає в Кабмін лист та проєкт постанови, що “конкурс провести не можемо, бо війна“ і тому повноваження Ради треба продовжити. Таке звернення підписала перший заступник Юлія Шевчук, а як ми вже знаємо з попередніх судових справ, то Юлія Шевчук підписує чи не усі важливі документи. Мабуть, варто уточнити, що перший заступник голови Держкіно не має таких повноважень".

Серед підстав для скасування постанови юристи наводять те, що "Постанова Кабміну суперечить ст. 9(1) Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, яка на сьогодні і на день прийняття постанови, імперативно визначила, що повноваження ради припиняються автоматично після закінчення дворічного строку, а одні і ті ж особи не можуть бути ченом Ради два строки. Прикметно, що в закон два рази вносились зміни в грудні 2022 і ця норма залишилась незмінною".

Вони також підкреслюють, що "Держкіно не мало повноважень подавати проєкт цієї постанови самостійно, а повинно було зробити це через міністра Кабінету міністрів – Олега Немчінова, який, втім, не погодив та не підтримав проєкт цієї постанови". Крім того, "Постанова прийнята без обовʼязкових консультацій та обговорень з громадськістю, бо, як зазначили в Держкіно, “проєкт акта не потребує консультацій із заінтересованими сторонами, не потребує громадського обговорення”. Втім, їхня відсутність суперечить постанові КМУ про проведення консультацій з громадськістю".

Це не перший позов, в якому фігурують ініціативи Держкіно. 2 травня відбулось перше засідання щодо позову Довженко-центру проти Державного агентства з питань кіно.

До цього, у серпні 2022 року Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру.